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Resumen

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En la apertura, el Do Jones, principal indicador, perdió 0,59%. (Foto: EFE)
En la apertura, el Do Jones, principal indicador, perdió 0,59%. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,59%, después de que el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años alcanzara su máximo desde 2007.

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