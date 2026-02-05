Wall Street abre en rojo en otra jornada de tensión en las tecnológicas

Wall Street abrió este jueves en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía un 0,59 % con las acciones tecnológicas en su segundo día consecutivo en pérdidas destacables tras sus resultados trimestrales.

Minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones retrocedía un 0,59%, hasta los 49.208 puntos; el selectivo S&P 500 perdía otro 0,59%, hasta los 6.841 puntos, y el tecnológico Nasdaq bajaba un 0,64%, hasta los 22.758.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Pese a que los resultados de las compañías tecnológicas alcanzan o superan las expectativas de muchos analistas, muchas empresas del sector han presentado previsiones que generan dudas entre los inversores sobre temas como una posible escasez de chips para el desarrollo de inteligencia artificial (IA).

Alphabet, la matriz de Google y YouTube, perdía alrededor de un 3% tras empezar la jornada cayendo hasta un 7%.

PUEDES VER: Trump anuncia que la India dejará de comprar petróleo de Rusia y le rebaja los aranceles

El miércoles tras el cierre de la bolsa, Alphabet, tercera empresa cotizada más grande del mundo con un tamaño de US$4,02 billones, reportó un beneficio neto de US$132.170 millones en el ejercicio 2025, un 32% más respecto al anterior, impulsada por sus servicios y por el desarrollo de la IA.

También en el sector tecnológico, la compañía de semiconductores Qualcomm caía un 9%, después de que anunciara resultados por encima de las expectativas, pero no contentara a los inversores sobre la escasez de chips.

El Bitcoin retrocedía por debajo de los 70.000 dólares por primera vez desde noviembre de 2024, una cifra clave en la que puede sufrir grandes pérdidas, según los analistas.

A nivel corporativo, la consultora Challenger, Gray & Christmas publicó un informe sobre el mercado laboral estadounidense en enero, en el que se anunciaron más de 100.000 despidos, récord desde 2009.