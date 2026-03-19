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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 0,75%. Foto: EFE.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 0,75%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,75% mientras la guerra en Oriente Medio sigue avanzando y el precio del petróleo se mantiene a la alza después de los últimos ataques cruzados contra instalaciones energéticas.

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