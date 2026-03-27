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El Dow Jones, principal indicador, cayó 0,83 en la apertura. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
El Dow Jones, principal indicador, cayó 0,83 en la apertura. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó 0,83%, mientras el precio del petróleo de referencia en Estados Unidos sigue subiendo por la continuidad de la guerra en Oriente Medio y el aparente bloqueo en las negociaciones para que cesen las hostilidades.

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