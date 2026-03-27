Wall Street abrió este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó 0,83%, mientras el precio del petróleo de referencia en Estados Unidos sigue subiendo por la continuidad de la guerra en Oriente Medio y el aparente bloqueo en las negociaciones para que cesen las hostilidades.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 380 puntos; el selectivo S&P 500 bajaba 0,69%, hasta los 6.432 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdía 0,82%, hasta las 21.232 unidades.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía al inicio de la jornada un 2,55%, hasta los 96,89 dólares el barril.

EE.UU. e Irán ofrecen versiones distintas sobre las supuestas negociaciones para terminar la guerra, lo que apunta que no parecen estar avanzando.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que extiende hasta el lunes 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.

Mientras tanto, Irán e Israel, que no habla de negociaciones, siguen amenazando con intensificar los ataques. En el plano corporativo, una de las compañías que mejor arranque de la jornada tuvo la empresa de software para videojuegos de Unity Software, que avanzó 12,73%, tras revisar al alza sus previsiones de ingresos.

En general las subidas en la Bolsa de Nueva York fueron moderadas: Chevron ganaba 1,31%, Verizon 1,02% y Apple 0,74%. Aunque si se registraban pérdidas mayores en algunas compañías como Salesforece, que perdía 2,85% de las acciones, Amazon que restaba 2,29% y Microsoft que bajaba un 2,06 %.

En otros mercados, el oro, activo refugio, subía 1,06% hasta los 4.422 dólares la onza, mientras que la plata sumaba 0,39%, hasta los 68,20 dólares la onza.