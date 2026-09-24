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Resumen

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En los primeros compases de la sesión, el Dow Jones perdía 0,5%. Foto: AP.
En los primeros compases de la sesión, el Dow Jones perdía 0,5%. Foto: AP.
/ Kearney Ferguson
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este jueves en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,5%, mientras los inversores siguen pendientes del alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro y del precio del petróleo, ante las expectativas de nuevas subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed).

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