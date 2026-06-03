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Unos diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba 0,36%, el selectivo S&P 500 cedía 0,25% y el tecnológico Nasdaq restaba 0,31%. Foto TIMOTHY A. CLARY / AFP
Unos diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba 0,36%, el selectivo S&P 500 cedía 0,25% y el tecnológico Nasdaq restaba 0,31%. Foto TIMOTHY A. CLARY / AFP
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este miércoles en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,36%, con los inversores nuevamente atentos al desarrollo de las negociaciones entre EE.UU. e Irán, especialmente después de que se registraran nuevos ataques en Oriente Medio.

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