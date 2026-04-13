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Traders work on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York, US.
Traders work on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York, US.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este lunes, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía 0,65%, en la primera apertura del mercado tras anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que bloqueará el estrecho de Ormuz, que mantiene cerrado la Guardia Revolucionaria iraní, después de que las negociaciones de paz entre ambos países concluyeran sin acuerdo.

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