Wall Street abrió en rojo este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía 0,77%, en una nueva jornada a la baja en el sector tecnológico, marcada por la incertidumbre de los inversores ante la guerra entre Estados Unidos e Irán, tras nuevas tensiones.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 382 puntos, hasta los 49.303; el selectivo S&P 500 restaba 0,59%, hasta los 7.359 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedía 0,65%, hasta las 25.920 unidades.

La Bolsa de Nueva York inició este martes lo que apunta a ser una nueva sesión de corrección en el sector tecnológico después de los récords de la semana pasada.

Al inicio de la sesión algunas de las compañías relacionadas con la inteligencia artificial (IA) abrían en rojo: Advanced Micro Devices perdía 2,02%, Nvidia cedía 0,30% e Intel, un 0,66%.

Los inversores vuelven a estar pendientes del desarrollo, o más bien el estancamiento, de las negociaciones entre EE.UU. e Irán después de que el presidente Donald Trump anunciara que ha decidido aplazar unos días un ataque programado para este martes y Teherán asegurara que tiene “el dedo en el gatillo” para responder de manera “rápida, firme y poderosa” a cualquier nueva agresión.

Pakistán trasladó este lunes una nueva versión de la oferta iraní a EE.UU., pero Trump dijo, en una conversación telefónica con el New York Post tras recibirla, que no está dispuesto a hacer concesiones y declaró que Irán “sabe lo que va a suceder pronto”, en una posible alusión a reanudar los ataques.

Ante la falta de avances, el petróleo intermedio de Texas (WTI) parece haberse estancado por encima de los 100 dólares el barril. A la apertura del mercado bursátil, los contratos de futuros para el mes de junio superaban los 108 dólares el barril.

Tras esto, el rendimiento de los bonos de deuda del Tesoro de EE.UU. volvió a anotar una cifra récord: los bonos a 30 años llegaban al 5,18 %, su nivel más alto en casi 19 años.

En otros mercados, el oro, considerado activo refugio, perdía 1,75%, hasta los 4.478 dólares la onza; y la plata restaba 4,34%, hasta los 74,08 dólares la onza.