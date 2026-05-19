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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones caía 0,77%. (ANGELA WEISS / AFP)
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones caía 0,77%. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía 0,77%, en una nueva jornada a la baja en el sector tecnológico, marcada por la incertidumbre de los inversores ante la guerra entre Estados Unidos e Irán, tras nuevas tensiones.

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