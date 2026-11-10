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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,22%. (AP Photo/Richard Drew)
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,22%. (AP Photo/Richard Drew)
/ Richard Drew
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, restaba un 0,22%, después de que se anunciara una inflación de octubre superior a la prevista.

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