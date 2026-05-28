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Resumen

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Once minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,35%, el selectivo S&P 500 retrocedía 0,13% y el tecnológico Nasdaq bajaba 0,25%. (Ángel Colmenares / EFE)
Once minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,35%, el selectivo S&P 500 retrocedía 0,13% y el tecnológico Nasdaq bajaba 0,25%. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este jueves en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,35%, después de que Estados Unidos anunciara un nuevo ataque contra Irán, al que el país persa dijo haber respondido con otro ataque en base estadounidense.

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