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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 0,02%, el selectivo S&P 500 restaba 0,19% y el tecnológico Nasdaq cedía 0,41%. Foto: EFE.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 0,02%, el selectivo S&P 500 restaba 0,19% y el tecnológico Nasdaq cedía 0,41%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,02% después de una nueva escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán tras el ataque de la Armada estadounidense contra un buque iraní cerca del estrecho de Ormuz.

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