Wall Street abrió en rojo este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía 0,7% después de conocer que la inflación en Estados Unidos aumentó el pasado abril hasta 3,8% interanual, el nivel más alto desde mayo de 2023.

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 365 puntos, hasta los 49.349; el selectivo S&P 500 cedía 0,33%, hasta los 7.388 enteros, y el tecnológico Nasdaq restaba 0,34%, hasta las 26.184 unidades.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado este martes por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) de EE.UU. superó los pronósticos del mercado, que ya preveían que siguiese al alza, sobre todo por el encarecimiento de la energía por la guerra de Irán y el estrecho de Ormuz.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, también aumentó 2,8%, dos décimas más que en marzo.

Desde que el pasado 28 de febrero EE.UU. e Israel iniciaran un ataque conjunto contra Irán, los mercados y los precios se han visto altamente tensionados, especialmente el de la energía, después de que el bloqueo del Estrecho de Ormuz haya provocado cortes en la cadena de suministro y haya disparado el precio del petróleo.

De hecho, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superaba este martes, de nuevo, la barrera de los 100 dólares el barril, de la que había bajado motivada por el optimismo ante un posible acuerdo de paz entre Washington y Teherán.

A la apertura del mercado bursátil, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en EE.UU., sumaban 3,51% al cierre anterior, tras alcanzar los 101,51 dólares el barril.

En otros mercados, el oro, considerado activo refugio, caía 0,49%, hasta los 4.705 dólares la onza, y la plata perdía 0,08%, hasta los 85,88 dólares.