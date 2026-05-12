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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones caía 0,7%, el selectivo S&P 500 cedía 0,33% y el tecnológico Nasdaq restaba 0,34%. (ANGELA WEISS / AFP)
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones caía 0,7%, el selectivo S&P 500 cedía 0,33% y el tecnológico Nasdaq restaba 0,34%. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía 0,7% después de conocer que la inflación en Estados Unidos aumentó el pasado abril hasta 3,8% interanual, el nivel más alto desde mayo de 2023.

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