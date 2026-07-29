A la apertura del mercado bursátil, el Dow Jones caía 0,8%, el selectivo S&P 500 perdía 0,15% y el tecnológico Nasdaq cedía 0,19%. Foto: EFE.
A la apertura del mercado bursátil, el Dow Jones caía 0,8%, el selectivo S&P 500 perdía 0,15% y el tecnológico Nasdaq cedía 0,19%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía 0,8%, después de que se reanudaran los ataques en Medio Oriente, tras unos días de tregua, y pendiente de la decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés.

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