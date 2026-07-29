Wall Street abrió en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía 0,8%, después de que se reanudaran los ataques en Medio Oriente, tras unos días de tregua, y pendiente de la decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés.

A la apertura del mercado bursátil, el Dow Jones restaba 423 puntos, hasta los 52.323; el selectivo S&P 500 perdía 0,15%, hasta los 7.417 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedía 0,19%, hasta las 24.829 unidades.

Los principales índices del parqué neoyorquino arrancaron la sesión con pérdidas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzara que atacará “con fuerza” a Irán como respuesta a su ofensiva.

Irán lanzó este miércoles por la tarde (hora local) misiles balísiticos contra una base aérea estadounidense en Jordania. El Comando Central estadounidense (Centcom) aseguró que todos los misiles fueron “interceptados con éxito”.

Además, EE.UU. y Arabia Saudí abrieron un nuevo frente del conflicto tras atacar posiciones de grupos terroristas alineados con Irán en el este de Irak.

La reanudación de los ataques en Medio Oriente provocó el repunte del precio del petróleo tras tres días de importantes bajadas. A la apertura del mercado, sumaba un 6,23%, hasta los 84,20 dólares el barril.

Los inversores también están pendiente de la decisión que del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) sobre el precio del dinero. Los expertos llevan días refiriéndose a esta reunión como una de las más imprevisibles.

En la anterior, el banco central optó por mantener las tasas entre el 3,50% y el 3,75%, sin embargo, aunque la economía presenta signos de presión, Trump insiste en que los rebajen.

En el plano corporativo, las acciones del sector de semiconductores continúan a la baja, en medio de una creciente inquietud sobre el retorno de las inversiones en inteligencia artificial y el temor a una mayor competencia por parte de China. Tras la apertura, Micron bajaba un 1,4% y AMD, un 1,9%.

En otros mercados, el oro se devaluaba 0,63%, hasta los 4.013 dólares la onza; la plata, un 0,13%, hasta los 57,45 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sumaba 1,5 puntos básicos, hasta el 4,626%.

Por su parte, el índice Vix, conocido como el “indicador del miedo de Wall Street”, avanzaba un 2,91%, hasta los 18,74 puntos.