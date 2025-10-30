Wall Street abre en rojo tras resultados de tecnológicas y reunión entre Donald Trump y Xi Jinping

Wall Street abrió este jueves en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba 0,15% tras la resaca de resultados de las empresas tecnológicas, que caían en el parqué ante las preocupaciones de los inversores por el gasto continuo en inteligencia artificial (IA).

Diez minutos después del toque de campana, el selectivo S&P 500 perdía 0,75% y el tecnológico Nasdaq, 1,31%.

Mientras que las acciones de Alphabet, la empresa matriz de Google, subían cerca de 3,27% gracias a sus sólidos resultados, y las de Meta y Microsoft caían alrededor de 11,21% y 1,92%, respectivamente, afectando al resto del mercado.

Meta, propietaria de las redes sociales WhatsApp, Instagram y Facebook, registró una facturación acumulada de US$141.073 millones, 21% más, pero anotó un cargo de US$15.930 millones ante las posibles consecuencias del polémico plan fiscal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las pérdidas parecían atenuarse ante la noticia de que Trump accedió a reducir los aranceles al fentanilo en China al 10% tras su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, mientras que Pekín aplazó un año la última restricción que impuso a las exportaciones de tierras raras.