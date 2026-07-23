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Resumen

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En la apertura, las acciones de Alphabet y Tesla, dos de las principales compañías de Wall Street caían un 5,8 y un 10,8%, respectivamente. (Ángel Colmenares / EFE)
En la apertura, las acciones de Alphabet y Tesla, dos de las principales compañías de Wall Street caían un 5,8 y un 10,8%, respectivamente. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este jueves en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,7% después de que el petróleo de Texas volviera a superar los 90 dólares el barril y los inversores se mostraran preocupados por la previsión de gatos en inteligencia artificial (IA) de Alphabet y Tesla.

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