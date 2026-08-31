Wall Street abrió a la baja y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, se depreciaba 0,53% después de que el precio del petróleo de Texas volviera a superar los 86 dólares el barril tras reanudarse los ataques entre Estados Unidos e Irán.

A la apertura de la sesión, el Dow Jones perdía 281 puntos, hasta los 53.278; el selectivo S&P 500 cedía 0,40%, hasta los 7.680 enteros; y el tecnológico Nasdaq restaba 0,40%, hasta las 26.295 unidades.

La Bolsa de Nueva York arrancó la semana, de nuevo, con un ojo en Oriente Medio después de que Washington y Teherán volvieran a intercambiar ataques por primera vez en un mes.

Tras las nuevas ofensivas el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió más de un 3 %, hasta los 86,07 dólares el barril, a las 09:00 hora local (13:00 GMT).

En el plano corporativo, Chevron eencabezaba las subidas en el Dow Jones, tras crecer un 2,74 %, impulsada por el alza del petróleo y las expectativas de una ampliación de sus operaciones en Venezuela.

Pese a iniciar la jornada con pérdidas, Wall Street se encamina a cerrar hoy el mes de agosto con mejores resultados que el de julio. Sobre todo, gracias a las ganancias en el sector tecnológico.

Sin embargo, la jornada arrancó a la baja con Amazon perdiendo un 1,73 %, Alphabet un 1,54 %, Apple un 0,49 % y Nvidia un 0,19 %.

En otros mercados, el oro se devaluaba un 0,83 %, hasta los 4.492 dólares la onza, y la plata, un 0,56 %, hasta 66,62 dólares la onza.