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Resumen

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A la apertura de la sesión, el Dow Jones 0,53%. Foto: EFE.
A la apertura de la sesión, el Dow Jones 0,53%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió a la baja y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, se depreciaba 0,53% después de que el precio del petróleo de Texas volviera a superar los 86 dólares el barril tras reanudarse los ataques entre Estados Unidos e Irán.

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