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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba 0,64%. Foto: AP.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba 0,64%. Foto: AP.
/ Richard Drew
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,64%, tras una subida del precio del petróleo de Texas, tras el rechazo de Estados Unidos a la última propuesta de Irán, y el aumento del rendimiento de los bonos de deuda del Tesoro.

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