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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,21%. (Foto: afp)
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,21%. (Foto: afp)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,21%, tras una nueva subida del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y del precio del petróleo.

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