Wall Street abrió en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,21%, tras una nueva subida del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y del precio del petróleo.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 108 puntos, hasta los 51.071; el selectivo S&P 500 restaba 0,36%, hasta 7.773 unidades; y el tecnológico Nasdaq retrocedía 0,55%, hasta 27.388 enteros.

La Bolsa de Nueva York arrancó con pérdidas después de que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuviera en su nivel más alto desde 2002: al inicio de la sesión bursátil, ese título ganaba 1,3 puntos básicos, hasta el 5,29%.

Por su parte, el rendimiento del bono a 30 años se mantenía en el 5,65%. Cuando los inversores exigen una mayor rentabilidad para comprar deuda estadounidense, por el aumento de los riesgos, el precio de los títulos baja y sube su rendimiento.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía 4%, hasta 91,80 dólares el barril, después de que se reportara un ataque contra un buque cerca del Estrecho de Ormuz.

A las 09:30 hora local (13.30 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 3,52 dólares respecto al cierre anterior.

En otros mercados, el oro se revalorizaba 0,15%, hasta los 4.147 dólares la onza, y la plata se devaluaba un 1,60%, hasta 59,33 dólares la onza.