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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba 0,90%, el selectivo S&P 500 crecía 0,61% y el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,88%. (Foto: AP)
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba 0,90%, el selectivo S&P 500 crecía 0,61% y el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,88%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,90% después de que el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos volviera a alcanzar su nivel más alto desde 2002.

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