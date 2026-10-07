Wall Street abrió en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0,90% después de que el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos volviera a alcanzar su nivel más alto desde 2002.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 463 puntos, hasta los 51.057; el selectivo S&P 500 crecía 0,61%, hasta 7.771 unidades; y el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,88%, hasta 27.355 enteros.

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La Bolsa de Nueva York arrancó con pérdidas después de que el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaran en la pasada sesión un nuevo récord de cierre y en las operaciones a mitad de la jornada.

Sin embargo, la subida del rendimiento de los bonos estadounidenses hizo retroceder las ganancias: el título a 10 años crecía 8,3 puntos básicos, hasta el 5,354 %, y el título a 30 años 8,2 puntos básicos, hasta el 5,723 %.

Cuando los inversores exigen una mayor rentabilidad para comprar deuda estadounidense, por el aumento de los riesgos, el precio de los títulos baja y sube su rendimiento.

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Las acciones del sector tecnológico, especialmente relacionadas con la inteligencia artificial (IA), que había impulsado los récords de este martes, arrancaban la jornada con pérdidas: Marvell Technology cedía un 1,71%, mientras que AMD un 1,41%, Broadcom un 1,31% y Nvidia un 0,66%.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas subía un 1,42 %, hasta los 90,71 dólares el barril, mientras que el oro se devaluaba un 1,64 %, hasta los 4.118 dólares la onza; y la plata un 2,57 %, hasta 60,00 dólares la onza.