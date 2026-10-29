Wall Street abrió en rojo este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, pierde un 0,41% mientras que Alphabet, la matriz de Google, se hundió un 13% tras publicar ayer sus últimos resultados.

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales restaba 214 puntos, hasta los 52.260; el selectivo S&P 500 restaba un 0,55%, hasta 7.701 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedía un 1,77%, hasta las 26.080 unidades.

Alphabet perdía un 13,18% tras publicar sus resultados al cierre de la sesión del miércoles, que no cumplieron con las expectativas de los inversores.

El gigante tecnológico divulgó un beneficio neto acumulado de US$200.855 millones en los nueve meses del ejercicio, un 105% más interanual, y unos ingresos acumulados de US$357.269 millones entre enero y septiembre de 2026, un 23% más respecto al mismo tramo del año anterior, según un comunicado.

Sin embargo, los inversores penalizan el aumento del 114% interanual de la inversión de capital en el tercer trimestre, hasta los US$51.400 millones, en un contexto de preocupación por el coste de la expansión de la inteligencia artificial (IA), según los analistas.

Otras empresas del sector tecnológico también arrancaron con pérdidas: Marvell Technology restaba un 11,90%, Intel un 3,5%, Broadcom un 2,9%, Micron un 2,8% y AMD, un 1,54%.

Por su parte, los títulos de Caterpillar, que presentó sus últimas cuentas antes de la apertura de Wall Street, caían un 9,14%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajaba 7,3 puntos básicos, hasta el 4,972%, y el del título a 30 años restaba 5,4 puntos básicos, hasta el 5,307%.

La Reserva Federal (Fed) anunció ayer su decisión de mantener las tasas de interés en la horquilla 3,75% a 4% y la Oficina de Análisis Económico (BEA) señaló hoy que la economía estadounidense creció un 0,8% en julio-septiembre con respecto al segundo trimestre del año.

En otros mercados, el oro se devaluaba un 0,36%, hasta los 4.037 dólares la onza; la plata un 2,28 %, hasta los 52,44 dólares; y el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba más de un 2%, hasta los 100 dólares el barril.