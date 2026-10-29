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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales perdía 0,41%, el selectivo S&P 500 restaba un 0,55% y el tecnológico Nasdaq cedía un 1,77%. (Foto: AP)
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales perdía 0,41%, el selectivo S&P 500 restaba un 0,55% y el tecnológico Nasdaq cedía un 1,77%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, pierde un 0,41% mientras que Alphabet, la matriz de Google, se hundió un 13% tras publicar ayer sus últimos resultados.

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