Wall Street abre en rojo y Disney se desploma más de 8% tras publicar resultados

Wall Street abrió este jueves en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,20%, en una jornada en la que el gigante del entretenimiento estadounidense Disney veía cómo sus acciones caían más de 8%.

El selectivo S&P 500 retrocedía 0,77% unos quince minutos después del toque de campana, mientras que el tecnológico Nasdaq cedía 1,31%.

Disney, que presentó hoy un beneficio neto de US$12.404 millones en su ejercicio 2025, un 149% más que el año anterior, no alcanzó sus previsiones de ingresos debido al impacto negativo de sus cadenas de televisión y a una floja cartelera de estrenos cinematográficos en su división de entretenimiento.

Por otra parte, los inversores están aprovechando el día para diversificar títulos, lo que podría significar una mayor cautela para evitar riesgos, según analistas.

“Lo más importante es que el mercado se está diversificando más allá del crecimiento y la tecnología, incluyendo sectores como el industrial, el financiero y el sanitario. Las acciones de pequeña capitalización también participan en este repunte, ya que los bajos tipos de interés a corto plazo presagian un mejor rendimiento en este sector”, señala Carol Schleif, estratega jefe de mercado de BMO Private Wealth, a la cadena CNBC.

Entretanto, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) sumaba un 0,87 %, hasta 59 dólares el barril, tras cerrar ayer con una bajada del 4,18 % situándose en 58,49 dólares por barril.