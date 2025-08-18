Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja 0,05%

Wall Street abrió este lunes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un leve 0,05% cuando los ojos de los inversores están, una semana más, puestos en la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Diez minutos después del toque de campana, las pérdidas también alcanzaban a los demás índices: el selectivo S&P 500 retrocedía 0,08% y el tecnológico Nasdaq bajaba 0,08%, rompiendo así con la racha de ganancias conseguidas la semana pasada.

Las actas de la reunión de julio de la Fed se publicarán este miércoles, y arrojarán algo de luz sobre las deliberaciones de los responsables de la política monetaria, que mantuvieron las tasas de interés sin cambios.

Además, más adelante en la semana, los banqueros centrales se reunirán en Wyoming para el simposio anual de Jackson Hole, desde donde el presidente de la Fed, Jerome Powell, tiene previsto intervenir el viernes.

Las acciones de Novo Nordisk subieron hoy casi un 6% después de que su medicamento Wegovy contra la obesidad recibiera la aprobación acelerada de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) para el tratamiento de una enfermedad hepática grave.

Por sectores, a primera hora las ganancias más destacadas eran para las empresas tecnológicas (0,27%); mientras que las mayores pérdidas eran para el sector energético (-1,08%).

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba esta mañana a 62,67 dólares el barril, antes de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y posteriormente con líderes europeos en la Casa Blanca.