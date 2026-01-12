Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja 0,59% tras investigación a presidente de Fed

Wall Street abrió este lunes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,59% tras el anuncio del presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, de que afronta una investigación federal sobre la renovación del banco central.

Diez minutos después del inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales bajaba 0,59 %, hasta 49.211 unidades; el selectivo S&P 500 perdía otro 0,21%, hasta 6.951 puntos, y el Nasdaq retrocedía 0,09%, hasta 23.650 enteros.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció este domingo que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central, lo que representa una aparente escalada por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump, de presionar al banco central.

La propuesta de Trump para limitar las tasas de las tarjetas de crédito durante un año al 10% también estaba generando nerviosismo en los mercados al inicio de este lunes.

Los críticos temen que el plan de Trump para mejorar la asequibilidad resulte contraproducente y restrinja el crédito, perjudicando a los consumidores y la rentabilidad de los bancos.

Las acciones bancarias lideraron las caídas en las primeras operaciones, con JPMorgan y Bank of America perdiendo 1,27% y 0,81% respectiavmente. Las acciones de Capital One se desplomaban 5,5%.

Los futuros del oro, considerados una cobertura contra una pérdida de independencia de la Fed, crecían 2,57%, hasta 4.616 dólares la onza. La plata se disparaba un 6,87% hasta 84,7 dólares la onza, ambos alcanzando sus máximos históricos.