Wall Street abrió este jueves en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba 0,68%, mientras los bonos del Tesoro estadounidenses volvían a subir pese al anuncio del Gobierno de que duplicará el volumen de sus operaciones de recompra de deuda.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow se situaba en los 53.097 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedía 0,27%, hasta los 7.687 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdía 0,44%, hasta las 26.214 unidades.

En los primeros compases de la jornada, el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subía hasta 5,2% y el del bono a 10 años avanzaba hasta 4,7%, tras retroceder ayer después de que el Departamento del Tesoro anunciara que duplicará el volumen de su recompra de bonos hasta al menos 4.000 millones de dólares por operación.

Este cambio entrará en vigor el 9 de septiembre y se mantendrá durante el resto de este trimestre de refinanciación, hasta el 4 de noviembre, según un comunicado.

Las últimas jornadas han destacado por una subida de los bonos debido al temor de los inversores a un aumento de la inflación por el incremento del precio de los combustibles en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Las conversaciones de paz entre ambos países permanecen estancadas. En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este jueves con una subida del 2,71%, hasta los 88,16 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara ayer una ofensiva económica “sin precedentes” para aislar a Irán.

En el plano corporativo, la multinacional Walmart caía 8% tras decepcionar a los inversores con sus resultados trimestrales y la previsión de ganancias tanto para el tercer trimestre como para el resto del año.

Mientras, el oro bajaba 0,42%, hasta los 4.526 dólares la onza, y la plata ganaba 1,67%, hasta 66,925 dólares la onza.