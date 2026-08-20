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Resumen

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En la apertura el S&P 500 retrocedía 0,27% y el tecnológico Nasdaq perdía 0,44%. Foto: EFE.
En la apertura el S&P 500 retrocedía 0,27% y el tecnológico Nasdaq perdía 0,44%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este jueves en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba 0,68%, mientras los bonos del Tesoro estadounidenses volvían a subir pese al anuncio del Gobierno de que duplicará el volumen de sus operaciones de recompra de deuda.

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