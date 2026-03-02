Wall Street abrió en rojo este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía 1,04% en la primera manifestación del mercado bursátil desde que se inició el operativo conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán que acabó con la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 508 puntos, hasta los 48.469 enteros; el selectivo S&P 500 bajaba 0,83%, hasta las 6.822 unidades; y el tecnológico Nasdaq restaba 0,84%, hasta los 22.477.

La Bolsa de Nueva York reaccionó este lunes por primera vez a la operación Furia Épica, como bautizó al Pentágono al operativo conjunto contra Irán anunciado por el presidente Donald Trump la madrugada del sábado.

Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, y el miedo a una escalada mayor en la región después de que los bombardeos no hayan cesado en todo el fin de semana, alteraron a los inversores estadounidenses.

El índice de volatilidad (VIX) del Chicago Board Options Exchange (CBOE), conocido como el “indicador del miedo” de Wall Street, subía casi un 20% hasta situarse en el nivel más alto en lo que va de año.

Uno de los mercados que registró fuertes subidas fue el del petróleo. Compañías como Exxon Mobile u Occidental Petroleum registraron avances de 2,4% y 2,19% en la apertura. Chevron, por su parte, subía un 0,98%.

El mercado del crudo es posiblemente el que más ha variado tras el ataque a Irán. El petróleo intermedio de Texas (WTI) se disparaba más de un 7 %, por encima de los 72 dólares el barril, ante el miedo a que se cierre el estrecho de Ormuz, punto clave del tráfico petrolero y comercial en la región controlado por Irán.

En otros mercados, el oro se mantenía como valor refugio en momentos de turbulencia bursátil y subía un 1,88 %, hasta los 5.347 dólares la onza.

Mientras tanto, el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) sigue preocupando a los inversores. Las acciones de Nvidia subían esta mañana un 1,09 %, tras registrar caídas en el premercado, mientras la compañía se prepara para presentar un nuevo procesador con el que revolucionar el mercado informático.

Bolsas europeas abren con caídas superiores al 2%

Por otro lado, las bolsas europeas abrieron la sesión de este lunes con importantes caídas, superiores al 2%, afectadas por las tensiones en Oriente Medio, tras los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel, que han provocado que el precio del crudo se dispare por encima de los 80 dólares.

En la apertura del mercado, y mientras el euro cae y se cambia a 1,170 dólares, destaca el descenso de Madrid, del 3,20%, mientras que Fráncfort lo hace el 2,23%; Milán, el 2,07%; París, el 1,75%, y Londres, el 0,60%.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, ha abierto con una descenso del 2,19%. Los analistas de Renta4 explican que, pese a la guerra desatada en Irán tras el ataque de Estados Unidos e Israel, las bolsas europeas registran “caídas de intensidad limitada”.

“Al igual que las caídas en las bolsas son por el momento limitadas, también es limitado el refugio en oro”, añaden los mismos expertos, ya que el metal amarillo avanza el 2,53%, hasta los 5.411,48 dólares, mientras que la plata suma el 2,04%, hasta los 95,66 dólares.

El Nikkei modera baja 1,35%

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, moderó este lunes su caída y cerró con una bajada del 1,35%, después de desplomarse más de un 2 % al arranque de la sesión tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que este fin de semana acabaron con la vida del líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jameneí.

El parqué tokiota se vio lastrado por la escalada bélica, después de que Irán lanzase ataques en represalia contra Israel y contra varias bases estadounidenses en la región, y por la posibilidad de que el conflicto afecte al suministro global de petróleo al restringir el tránsito por el estrecho de Ormuz.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, creció un 3,11 %, mientras su rival Honda bajó 1,99%. Las empresas relacionadas con el sector de la defensa registraron además fuertes subidas. Mitsubishi Heavy Industries creció 3,61%, y su rival Kawasaki Heavy Industries avanzó un 0,66 %.

Las firmas tecnológicas y bancarias, sin embargo, cerraron a la baja. En el sector de los semiconductores, Tokyo Electron se dejó 1,09%, Advantest se desplomó 3,91% y Disco bajó un 0,78%. El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, cayó además un 5 %, y sus rivales SMBC y Mizuho bajaron 4,5% y un 4,77%, respectivamente.