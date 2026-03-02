Escuchar
A la apertura del parqué neoyorquino el selectivo S&P 500 bajaba 0,83% y el tecnológico Nasdaq restaba 0,84%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía 1,04% en la primera manifestación del mercado bursátil desde que se inició el operativo conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán que acabó con la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

