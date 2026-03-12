Escuchar
A la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 caía un 0,77% y el tecnológico Nasdaq. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 1,15% mientras el conflicto en Oriente Medio sigue sin dar señales de acercarse a un final.

