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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 128 puntos, el selectivo S&P 500 perdía 0,85% y el tecnológico Nasdaq restaba 1,36%. Foto: EFE.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 128 puntos, el selectivo S&P 500 perdía 0,85% y el tecnológico Nasdaq restaba 1,36%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía 0,25%, lastrado por las ventas en el sector tecnológico, a pesar de que el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) informó de que el pasado mes de mayo se crearon 172.000 puesto de trabajo, por encima de los pronósticos de los expertos.

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