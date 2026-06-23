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Resumen

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En la apertura el Dow Jones, principal indicador de la bolsa, bajaba 0,59% y el S&P 500 retrocedía 1,35%. Foto: EFE.
En la apertura el Dow Jones, principal indicador de la bolsa, bajaba 0,59% y el S&P 500 retrocedía 1,35%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este martes en rojo mientras el índice tecnológico Nasdaq restaba 491 puntos, un 1,88%, debido a la caída de las acciones de empresas del sector como Micron, Alphabet, Intel o SpaceX, que con una bajada hoy del 3,9% ya cotiza por debajo del precio de su debut bursátil.

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