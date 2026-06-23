Wall Street abrió este martes en rojo mientras el índice tecnológico Nasdaq restaba 491 puntos, un 1,88%, debido a la caída de las acciones de empresas del sector como Micron, Alphabet, Intel o SpaceX, que con una bajada hoy del 3,9% ya cotiza por debajo del precio de su debut bursátil.

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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Nasdaq se situaba en los 25.674 puntos; el Dow Jones, principal indicador de la bolsa, bajaba 0,59%, hasta 51.407 unidades, y el S&P 500 retrocedía 1,35%, hasta 7.372 enteros.

Las acciones tecnológicas continuaron su bajada de ayer, con Micron encabezando las pérdidas (-11,7%), seguido de Qualcomm (-8%), Advanced Micro Devices (-7%), Intel (-6%) y Alphabet (-0,8%).

Por su parte, la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, SpaceX, abría la jornada por debajo de los 150 dólares por acción, su precio de debut bursátil, aunque para las 10:00 horas (14:00 GMT) lograba recuperar terreno y se situaba en 155 dólares por título.

Andrew Slimmon, gestor sénior de cartera de Morgan Stanley Investment Management, afirmó en el programa ‘Squawk Box’ de CNBC que los inversores están “operando con impulso”, lo que ha derivado en “ventas masivas” de acciones tecnológicas.

De cara a esta semana, los operadores están pendientes de la publicación del índice de precios al consumidor del mes de mayo, un indicador clave para la Reserva Federal (Fed), que el pasado miércoles mantuvo las tasas de interés sin cambios.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) comenzó la sesión con una bajada del 0,31%, hasta 73,63 dólares el barril, después de que Estados Unidos suspendiera ayer por un periodo de dos meses las sanciones vigentes desde hace tiempo sobre las ventas de crudo iraní.

Mientras, el oro caía un 1,39%, hasta los 4.114 dólares la onza; la plata restaba 4,91%, hasta 62,36 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba hasta 4,481%.