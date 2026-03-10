Escuchar
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajaba 0,11%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este martes en rojo mientras que el petróleo intermedio de Texas se moderaba un 7,46%, por debajo de los 90 dólares el barril, en plena guerra de EE. UU. e Israel contra Irán.

