Wall Street abrió en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,39% tras inaugurar el segundo semestre del año con pérdidas generalizadas en el sector de los chips.

Once minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones restaba 203,06 puntos, hasta los 52.116; el selectivo S&P 500 retrocedía un ligero 0,56%, hasta los 7.457 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdía 0,86%, hasta los 25.998 puntos.

La Bolsa de Nueva York estrenaba el mes de julio con pérdidas generalizadas en las acciones de los semiconductores después de cerrar un primer semestre que batió récords en el sector.

Las compañías que sufrían mayores caídas eran Sandisk, de almacenamiento digital, y Micron, fabricante de chips de memoria. El primero perdía 8,6% y el segundo, otro 7%.

Otras empresas como Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) o Intel cedían 3%, un 4,59% y un 4,37% respectivamente. Fuera del sector de los chips, otras tecnológicas como Meta o Palantir empezaban la jornada con pérdidas del 7,6% y del 6% respectivamente.

SpaceX retrocedía más de 5% tras la apertura, aunque seguía cotizando en 161,75 dólares por acción, por encima de su precio de salida a bolsa.

Mientras, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, tiene previsto intervenir en el Foro del Banco Central Europeo (BCE) en Sintra, Portugal.

Al margen, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba a las 09.00 hora local (13.00 GMT) un 0,83%, hasta 68,92 dólares el barril, ante las negociaciones indirectas que Estados Unidos e Irán mantienen en Doha con los mediadores cataríes.

En otros mercados, el oro subía un 1,66%, hasta los 4.105 dólares la onza; la plata sumaba un 1,43%, hasta 60,32 dólares.