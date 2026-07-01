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Resumen

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Once minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 0,39%. (Ángel Colmenares / EFE)
Once minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 0,39%. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,39% tras inaugurar el segundo semestre del año con pérdidas generalizadas en el sector de los chips.

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