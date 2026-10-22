Wall Street abrió en rojo este jueves, lastrada por las caídas de tecnológicas como Meta, que perdía un 6,7%, en medio de nuevas dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial (IA), mientras el petróleo volvía a subir por las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba un 0,24%, hasta los 52.728 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,84%, hasta los 7.692 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdía un 1,50%, hasta las 26.301 unidades.

Meta, matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, caía un 6,7% tras advertir ayer al presentar resultados de que sus inversiones en IA elevarán sus gastos, en un momento en que los inversores vuelven a cuestionar la rentabilidad de las grandes cantidades que estas empresas destinan a esa tecnología.

Además, los títulos de fabricantes de chips como AMD, Micron y Nvidia caían un 5,12%, un 2,16% y un 1,72%, respectivamente. CoreWeave, especializada en servicios de computación en la nube para IA, bajaba un 2,65% en medio de preocupaciones por su elevado endeudamiento y acceso a financiación.

En ese sentido, el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, afirmó hoy en una entrevista con CNBC que la demanda de los proveedores de infraestructura en la nube especializada en IA está “por las nubes”, pero advirtió de que “la escasez de capital está frenando su crecimiento”.

Mientras, Tesla bajaba un 0,93% tras anunciar una reducción de su previsión de inversión para 2026, hasta unos US$20.000 millones, frente a los más de US$25.000 millones previstos anteriormente.

En el plano corporativo, Lockheed Martin avanzaba un 8,39% al presentar unos resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado y elevar sus previsiones para 2026, impulsada por la fuerte demanda de aviones de combate y sistemas de defensa antimisiles.

En el mercado energético, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 2,54% este jueves, hasta 99,61 dólares el barril, en un nuevo repunte provocado por los recientes ataques hutíes contra Arabia Saudí y los planes de Estados Unidos e Israel de llevar a cabo nuevas ofensivas contra Irán.

Según informó The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses que solicitaron el anonimato, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Israel han elaborado planes específicos para llevar a cabo nuevos ataques contra Irán después de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre.

En otros mercados, el oro bajaba un 1,25%, hasta los 4.098 dólares la onza; y la plata se devaluaba un 3,22%, hasta los 55,85 dólares la onza.

En el de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años bajaba 10,6 puntos básicos, hasta el 5,04%, después de haber superado el 5,3% a principios de octubre.