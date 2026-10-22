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Resumen

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Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba un 0,24%. (Foto: AP)
Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba un 0,24%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en rojo este jueves, lastrada por las caídas de tecnológicas como Meta, que perdía un 6,7%, en medio de nuevas dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial (IA), mientras el petróleo volvía a subir por las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

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