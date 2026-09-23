Wall Street abrió este miércoles en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,14%, mientras los inversores siguen pendientes de la evolución de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, de la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro y el precio del petróleo.

En los primeros compases de la sesión en el parqué neoyorquino, el índice principal, el Dow Jones de Industriales, retrocedía hasta 51.790 puntos, mientras que el selectivo S&P 500 cedía 0,15%, hasta los 7.752 y el tecnológico Nasdaq perdía 0,32%, hasta 27.158 enteros.

El toque de campana lo dio hoy la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, con motivo del lanzamiento de IMPERIA, una iniciativa dirigida a mujeres directoras ejecutivas y otras altas directivas empresariales.

Entretanto, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años subía este miércoles hasta el 5,00%, lo que supone un avance de 3,3 puntos básicos respecto a la sesión anterior. El del bono a treinta años alcanzaba el 5,326%.

En el plano corporativo, la cadena McDonald’s anunció este miércoles nuevos objetivos financieros para elevar sus márgenes operativos y un programa de formación para mejorar la calidad de sus alimentos. Sus acciones perdían 2,66% tras la apertura.

Mientras, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía hoy hasta 91,29 dólares el barril, pendiente de posibles avances entre Estados Unidos e Irán en el marco de la Asamblea General de la ONU.

El mercado del crudo abrió expectante después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, revelara que hubo una reunión entre su Administración y la delegación iraní que esta semana participa en la Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York mientras ambos países siguen en guerra.

Irán, por su parte, trasladó a través de un mediador catarí sus condiciones para poner fin a la guerra, entre ellas, el levantamiento del bloqueo naval.