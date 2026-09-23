En los primeros compases de la sesión en el parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 cedía 0,15% y el tecnológico Nasdaq perdía 0,32%. (Foto: AFP).
En los primeros compases de la sesión en el parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 cedía 0,15% y el tecnológico Nasdaq perdía 0,32%. (Foto: AFP).
Por Redacción EC

Wall Street abrió este miércoles en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0,14%, mientras los inversores siguen pendientes de la evolución de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, de la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro y el precio del petróleo.

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