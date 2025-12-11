Wall Street abre en terreno mixto: Dow Jones sube pero el Nasdaq

Escucha la noticia
Wall Street abre en terreno mixto: Dow Jones sube pero el NasdaqResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Wall Street abrió este jueves en terreno mixto, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sube 0,73%, hasta 48.407 puntos, mientras los inversores analizan los últimos resultados empresariales.
- MÁS INFORMACIÓN: Paramount Skydance lanza oferta hostil para comprar Warner Bros luego de su acuerdo con Netflix
Quince minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el índice S&P 500 bajaba 0,27%, hasta 6.867 puntos, ya que los resultados de Oracle (-14,62 %) reavivaron los temores sobre las acciones tecnológicas de alto rendimiento, incluso después de que el último recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal impulsara los mercados de renta variable estadounidenses en la sesión anterior.
Newsletter exclusivo para suscriptores
También amanecía en rojo el tecnológico Nasdaq, que retrocedía 0,76%, hasta 23.477 enteros.
- PUEDES VER: Coca-Cola nombra a Henrique Braun como nuevo CEO
En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero bajan un 2 %, hasta 57,98 dólares el barril.
Contenido sugerido
Contenido GEC