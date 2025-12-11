Quince minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el índice S&P 500 bajaba 0,27% y el tecnológico Nasdaq, que retrocedía 0,76%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Quince minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el índice S&P 500 bajaba 0,27% y el tecnológico Nasdaq, que retrocedía 0,76%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Wall Street abre en terreno mixto: Dow Jones sube pero el Nasdaq
Wall Street abre en terreno mixto: Dow Jones sube pero el Nasdaq

Wall Street abre en terreno mixto: Dow Jones sube pero el Nasdaq

abrió este jueves en terreno mixto, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sube 0,73%, hasta 48.407 puntos, mientras los inversores analizan los últimos resultados empresariales.

Quince minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el índice S&P 500 bajaba 0,27%, hasta 6.867 puntos, ya que los resultados de Oracle (-14,62 %) reavivaron los temores sobre las acciones tecnológicas de alto rendimiento, incluso después de que el último recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal impulsara los mercados de renta variable estadounidenses en la sesión anterior.

También amanecía en rojo el tecnológico Nasdaq, que retrocedía 0,76%, hasta 23.477 enteros.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero bajan un 2 %, hasta 57,98 dólares el barril.

