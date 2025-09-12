Wall Street abre en terreno mixto tras una jornada de récords

Wall Street abrió este viernes en terreno mixto, pero con muy leves cambios, tras haber vivido el jueves una jornada de récords en los tres indicadores principales, espoleados por las cifras de inflación y pese a los débiles datos de empleo.

Tres minutos después del toque de campana, el Dow Jones caía 0,15% y el S&P 500 0,03%, mientras que el tecnológico Nasdaq ascendía 0,11%, porcentajes tan leves que en realidad iban bailando entre el rojo y el verde.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

LEE TAMBIÉN: Los precios del petróleo caen por temores de exceso de oferta



La semana se va a cerrar con unos datos muy bien acogidos de inflación revelados ayer: en términos intermensuales, el Índice de precios al consumo subió 0,4% después de registrar un repunte del 0,2% en julio, mientras que el dato subyacente aumentó un 0,3 %, el mismo nivel que el mes anterior.

El miércoles se conoció otro dato que apuntala estas perspectivas: el índice de precios al productor tuvo una inesperada caída del 0,1% en agosto con respecto al mes anterior, cuando los economistas vaticinaba una ganancia del 0,3%.

Esos datos parecen haber pesado más en el ánimo de los inversores que las débiles cifras de empleo del martes, y en este momento se da por descontado que ese repunte que la Reserva Federal ejecutará la semana que viene sus muy esperados planes de rebaja de las tasas de interés.

Entre las empresas del Dow 30, la mañana se presenta con escasas variaciones, y solo destacan las subidas de United Health (1,12%) y Microsoft (1,03%), y entre las bajistas, Cisco (-1,68%), Merck (-1,24 %) y Boeing (-1,2%).

MÁS INFORMACIÓN: Consejero de Trump a punto de convertirse en un gobernador de la Reserva Federal



El optimismo era esta mañana generalizado y el ánimo comprador domina la sesión a esta hora. Destacan las subidas de Caterpillar (2,43%), Goldman Sachs (2,16%) y 3M (1,9%).

En otros mercados, el barril del petróleo de Texas sube a esta hora un 1,70 %, aumento atribuido a preocupaciones por la producción de Rusia, que pesan más que la posible sobreabundancia provocada por el aumento de bombeo de los países de la OPEP+.