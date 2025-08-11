Wall Street abre en terreno mixto y el Dow Jones sube 0,13%

Wall Street abrió este lunes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,13% continuado así con el impulso alcanzado la semana pasada.

Diez minutos después del toque de campana, las ganancias eran generalizadas en los demás índices: el selectivo S&P 500 avanzaba 0,05% y el tecnológico Nasdaq bajaba 0,07%.

Estos movimientos se producen después de que el Nasdaq Composite cerrara la semana pasada en nuevos máximos y el S&P 500 cerrara a punto de alcanzar un nuevo hito. Mientras que el Dow Jones también cerró la semana con subidas.

Los gigantes de los semiconductores Nvidia (-0,06%) y AMD (-1,48%) han acordado pagar a Estados Unidos el 15% de sus ventas de chips avanzados de Inteligencia Artificial (IA) a China, según informaron ayer fuentes cercanas al acuerdo al diario The New York Times.

De acuerdo con el Wall Street Journal, el director ejecutivo de Intel (5,31% en la apertura de hoy) visitará la Casa Blanca este lunes, después de críticas al líder de la compañía por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus vínculos con China.

Por sectores, a primera hora predominaban las ganancias en las empresas de la salud (0,68%), mientras que en el otro lado de la balanza estaban las empresas tecnológicas (-0,34%).

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía esta mañana a 64,13 dólares el barril, ante la perspectiva de un encuentro en Alaska el 15 de agosto entre el presidente ruso, Vladímir Putin, con el mandatario estadounidense, Trump, que pueda zanjar la guerra en Ucrania, con consecuencias en el mercado de energía.