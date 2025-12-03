Wall Street abre en terreno mixto y el Dow Jones sube 0,16%

Escucha la noticia
Wall Street abrió este miércoles en terreno mixto, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sube 0,16%, hasta 47.550 puntos, mientras los inversores analizan los últimos resultados empresariales.
Doce minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 bajaba 0,05%, hasta 6.825 unidades, y el tecnológico Nasdaq retrocedía 0,36%, hasta 23.328 enteros.
La tanda de resultados minoristas de esta semana comenzó hoy antes de la apertura de la bolsa con los resultados de Macy’s (-0,81%) y Dollar Tree (2,12%).
Los inversores ahora esperan que se publiquen los datos de la inflación a finales de esta semana.
En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero subían un 1,07%, hasta 59,27 dólares el barril.
