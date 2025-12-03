Doce minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 bajaba 0,05% y el tecnológico Nasdaq retrocedía 0,36%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Doce minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 bajaba 0,05% y el tecnológico Nasdaq retrocedía 0,36%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Wall Street abre en terreno mixto y el Dow Jones sube 0,16%
Resumen de la noticia por IA
Wall Street abre en terreno mixto y el Dow Jones sube 0,16%

Wall Street abre en terreno mixto y el Dow Jones sube 0,16%

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

abrió este miércoles en terreno mixto, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sube 0,16%, hasta 47.550 puntos, mientras los inversores analizan los últimos resultados empresariales.

Doce minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 bajaba 0,05%, hasta 6.825 unidades, y el tecnológico Nasdaq retrocedía 0,36%, hasta 23.328 enteros.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

La tanda de resultados minoristas de esta semana comenzó hoy antes de la apertura de la bolsa con los resultados de Macy’s (-0,81%) y Dollar Tree (2,12%).

Los inversores ahora esperan que se publiquen los datos de la inflación a finales de esta semana.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero subían un 1,07%, hasta 59,27 dólares el barril.

Trump anuncia decisión de plataforma china

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC