Wall Street abre en terreno mixto y el Dow Jones sube 0,30%

Wall Street abrió este martes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,30%, mientras los inversores evalúan los movimientos del mercado.

Cinco minutos después del toque de campana: el S&P 500 subía 0,02% y el Nasdaq bajaba 0,20%.

Los tres principales índices cerraron el lunes en máximos históricos y el S&P 500 se hizo con tres jornadas consecutivas de subidas, tras el anuncio de Nvidia de invertir US$100.000 millones en OpenAI para la construcción de centros de datos, lo que impulsó las acciones del gigante tecnológico.

Los inversores tienen los ojos puestos ahora en los datos del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), la principal medida de inflación de la Fed, que se publicaran el viernes, ya que podría ofrecer pistas sobre la política monetaria para el resto del año.

Entre las empresas que cotizan en el Dow 30, esta mañana reinaba el verde y destacaban las subidas de Boeing (1,81%) y Chevron (1,4%), así como las bajadas de Nvidia (-1,68 %) y Amazon (1,34%).

Por otra parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba esta mañana a 63,06 dólares el barril.