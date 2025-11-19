Wall Street abre en verde a la espera de los resultados de Nvidia

Wall Street abrió este miércoles en verde, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,08% hasta 46.126 puntos, ante la expectativa de los inversores por los resultados de la tecnológica Nvidia, que se publicarán este miércoles tras el cierre de la bolsa.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 subía 0,31% hasta 6.638 unidades y el tecnológico Nasdaq abría con un incremento del 0,48% hasta 22.540 enteros.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Los títulos de Nvidia subían un 2,11% después de la apertura, en el día que se publicarán sus resultados del tercer trimestre, previstos para después del cierre del mercado de hoy.

Según la cadena CNBC, “Nvidia tiene el listón muy alto, ya que los inversores han tomado ganancias en sus posiciones tecnológicas en los últimos días”, lo que refleja preocupaciones de que el auge de la inteligencia artificial (IA) ha llevado las valoraciones de Nvidia y otros gigantes tecnológicos a un ritmo insostenible.

El lunes, el fondo de inversión del multimillonario Peter Thiel vendió la totalidad de su participación en Nvidia, intensificando el debate sobre una posible burbuja en el ámbito de la IA.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajaba un 2,90%, hasta 58,98 dólares el barril.