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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,17%, el selectivo S&P 500 ganaba 0,07% y el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,21%. Foto: EFE.
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,17%, el selectivo S&P 500 ganaba 0,07% y el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,21%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,17%, con el mercado a la espera de que Estados Unidos e Irán firmen el tratado de paz previsto para el viernes.

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