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En la apertura, el Dow Jones subió 0,64%, el selectivo S&P 500 ganó 0,73% y el tecnológico Nasdaq avanzó 0,72%. Foto: GEC.
En la apertura, el Dow Jones subió 0,64%, el selectivo S&P 500 ganó 0,73% y el tecnológico Nasdaq avanzó 0,72%. Foto: GEC.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este jueves en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,64%, con los inversores con la vista puesta en el acuerdo alcanzado entre Teherán y Washington.

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