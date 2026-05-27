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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía un 0,26%. Foto: EFE.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía un 0,26%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abre en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,26%, después de que varios medios se hicieran eco de un borrador del acuerdo entre Estados Unidos e Irán en el que ambos se comprometen a levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz.

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