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Resumen

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía un ligero 0,07%. Foto: EFE.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía un ligero 0,07%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un ligero 0,07%, mientras que los inversores observan la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

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