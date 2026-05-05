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En la apertura el el Dow Jones subía 0,28%, el selectivo S&P 500 sumaba 0,61% y el tecnológico Nasdaq avanzaba otro 0,90%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg.
En la apertura el el Dow Jones subía 0,28%, el selectivo S&P 500 sumaba 0,61% y el tecnológico Nasdaq avanzaba otro 0,90%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este martes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,28% con incertidumbre por el estrecho de Ormuz, donde Estados Unidos ha desplegado una operación para facilitar el tránsito marítimo pese a la vigencia del alto el fuego con Irán.

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