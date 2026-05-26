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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,33%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,56% y el tecnológico Nasdaq crecía 0,76%. Foto: EFE.
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,33%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,56% y el tecnológico Nasdaq crecía 0,76%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este martes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,33%, mientras los inversores siguen a la espera de un potencial acuerdo entre Estados Unidos e Irán por la guerra en Medio Oriente.

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