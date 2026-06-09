Wall Street abrió en verde este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,77%, con el índice tecnológico Nasdaq encadenando su segunda sesión de rebote tras las pérdidas del viernes y el precio del petróleo bajando de los 90 dólares el barril.

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 392 puntos, hasta los 5.1178; el selectivo S&P 500 ganaba 0,82%, hasta los 7.466 enteros, y el tecnológico Nasdaq avanzaba 1%, hasta las 26.187 unidades.

Este último volvió a registrar signos de recuperación tras las pérdidas, sobre todo en compañías centradas en inteligencia artificial (IA), registradas al cierre de la semana pasada.

Entre otras razones, los inversores valoraron negativamente la publicación de los últimos datos de empleo en Estados Unidos, que les llevó a pensar que la Reserva Federal tardará en bajar las tasas de interés, si no los acaba subiendo.

Las acciones de compañías como Micron sumaban 3,09%; las de Broadcom, un 2,2%; las de Nvidia, un 0,72%, y las de AMD, un 0,34%.

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Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba un 3,1% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostrara optimista con alcanzar un acuerdo con Irán en los próximos días.

En torno a las 09:45 hora local (13:45 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el de referencia en EE.UU., restaban 2,83 dólares el barril, hasta los 88,47 dólares.

En otros mercados, el oro caía 0,09%, hasta 4.359 dólares la onza, la plata cedía 0,44%, hasta los 68,28 dólares la onza, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años restaba 1,9 puntos básicos, hasta el 4,549%, y el del bono a 30 años perdía 1,4 puntos básicos, hasta 5,025%.