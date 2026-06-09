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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,77%, el selectivo S&P 500 ganaba 0,82% y el tecnológico Nasdaq avanzaba 1%. (ANGELA WEISS / AFP)
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 0,77%, el selectivo S&P 500 ganaba 0,82% y el tecnológico Nasdaq avanzaba 1%. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,77%, con el índice tecnológico Nasdaq encadenando su segunda sesión de rebote tras las pérdidas del viernes y el precio del petróleo bajando de los 90 dólares el barril.

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