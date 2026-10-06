Wall Street abrió este martes en verde con dos de sus principales indicadores, el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq, marcando un nuevo máximo impulsado por las grandes tecnológicas involucradas en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

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Mientras el precio del petróleo y el rendimiento de los bonos sigue a la baja. A la apertura del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba 0,34%, hasta los 51.444 puntos; el selectivo S&P 500 avanzaba 0,49%, hasta los 7.811 enteros; y el Nasdaq crecía 0,60%, hasta las 27.640 unidades.

En los primeros compases de la sesión, el S&P 500 llegó a alcanzar los 7.817 puntos, y el Nasdaq los 27.677.

Cabe recodar que la bolsa comenzó la semana al alza tras registrar pérdidas acumuladas en la anterior, pese a la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la incertidumbre geopolítica que afecta al mercado de petróleo.

Los analistas señalaron que las empresas de IA subieron tras conocerse que el grupo francés Schneider Electric comprará el desarrollador de software estadounidense PTC por 22.600 millones de dólares.