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Resumen

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En los primeros compases de la sesión, el S&P 500 llegó a alcanzar los 7.817 puntos, y el Nasdaq los 27.677. (Foto: AP)
En los primeros compases de la sesión, el S&P 500 llegó a alcanzar los 7.817 puntos, y el Nasdaq los 27.677. (Foto: AP)
/ Kearney Ferguson
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este martes en verde con dos de sus principales indicadores, el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq, marcando un nuevo máximo impulsado por las grandes tecnológicas involucradas en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

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