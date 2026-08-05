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Resumen

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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 0,86%. (Ángel Colmenares / EFE)
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 0,86%. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este miércoles con nuevos máximos del Dow Jones de Industriales, su principal indicador, y del selectivo S&P 500 ante el optimismo de los inversores por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

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