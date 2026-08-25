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Resumen

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Diez minutos después de la apertura del mercado, el Dow Jones ganó 0,16%, el selectivo S&P 500 ganaba 0,42% y el tecnológico Nasdaq se anotaba 0,8%. (ANGELA WEISS / AFP).
Diez minutos después de la apertura del mercado, el Dow Jones ganó 0,16%, el selectivo S&P 500 ganaba 0,42% y el tecnológico Nasdaq se anotaba 0,8%. (ANGELA WEISS / AFP).
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba 0,16% mientras los inversores se preparan para conocer este miércoles los resultados de Nvidia, uno de los grandes referentes del sector tecnológico.

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