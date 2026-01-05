Wall Street abre en verde: Chevron, Exxon y otras petroleras estadounidenses en auge impulsadas por el plan de Trump en Venezuela

Wall Street abrió este lunes en verde, con las petroleras estadounidenses en auge después de que este fin de semana el Gobierno de Donald Trump detuviera al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Once minutos después de que abriera la bolsa neoyorquina, el Dow Jones de Industriales subía 1,01%, hasta 48.869 unidades; el selectivo S&P 500 ganaba 0,54% en 6.895 enteros, y el Nasdaq avanzaba 0,45%, hasta 23.339 puntos.

En la apertura de Wall Street, las empresas petroleras estadounidenses fueron las más propulsadas por la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, que fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados bajo la jurisdicción estadounidense en Nueva York. Y por la promesa de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de reactivar la presencia de empresas petroleras estadounidenses en Venezuela.

Chevron, multinacional estadounidense de energía dedicada principalmente al petróleo y al gas natural, subía 4,04%. Por otro lado, otro gigante estadounidense de la energía, Exxon Mobil, ganaba 1,1%, ConocoPhillips también registró una subida.

Ambas compañías llegaron a alcanzar hasta un 7% y un 4% de ganancias respectivamente, pero se moderaron rápidamente. Más allá de las petroleras, el mercado bursátil no reaccionaba especialmente. Históricamente, algunos terremotos geopolíticos no han tenido un gran impacto en la bolsa de valores, según la firma de servicios financieros UBS.

Vale recordar que Chevron permaneció en Venezuela tras la confiscación de activos petroleros extranjeros a principios de siglo, y que ahora es la mejor posicionada entre los gigantes petroleros mundiales para beneficiarse de inmediato de un mayor acceso de EE.UU a las mayores reservas de crudo del mundo.

Venezuela mantiene un deuda con ConocoPhillips por más de US$8.000 millones, por su parte a Exxon se le deben alrededor de US$1.000 millones por la nacionalización de activos, según árbitros internacionales.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, explicó este domingo que, uno de los objetivos de la Administración de Donald Trump, mientras dirige Venezuela, es refinar el crudo pesado de Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del mundo, según la OPEP, en las refinerías estadounidenses.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subía un 1,45 % esta mañana.