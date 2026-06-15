Wall Street abrió en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 1,03% y anotaba un nuevo récord en la primera sesión después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo para poner fin a la guerra, tras más de 100 días.

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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales sumaba 527 puntos, hasta los 51.729; el selectivo S&P 500 avanzaba 1,48%, hasta los 7.541 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía 2,31%, hasta las 26.487 unidades.

Al inicio de las operaciones, el Dow Jones anotaba un nuevo máximo tras alcanzar los 51.857 puntos. Estados Unidos e Irán informaron este domingo de que habían llegado a un acuerdo tras varias semanas intercambiando borradores del pacto.

Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, afirmó que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades, aunque todavía se desconoce el contenido íntegro del acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó que el pacto permitirá la reapertura de Ormuz, bloqueado por Irán tras el ataque conjunto de EE.UU. e Israel del 28 de febrero, y la retirada del bloqueo marítimo que Washington impuso sobre los puertos iraníes como represalia por el cierre del estrecho.

En el plano corporativo algunas de las principales subidas las protagonizaron compañías como SpaceX, que crecía 7,36% tras su estelar salida a bolsa de este lunes; AMD, que avanzaba 8,87%; y Qualcom, que sumaba 6,45%.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) caía más de 5% tras conocerse el pacto. En torno a las 09:45 (13:45 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en EE.UU. caían 4,43 dólares, hasta los 80,45 dólares el barril.

En otros mercados, el oro ganaba 3,46%, hasta los 4.385 dólares la onza; la plata aumentaba 4,68%, hasta los 71,15 dólares la onza; mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cedía 3,5 puntos básicos, hasta el 4,454%.