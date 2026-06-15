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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía 1,03%, el selectivo S&P 500 avanzaba 1,48% y el tecnológico Nasdaq crecía 2,31%. Foto: EFE.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía 1,03%, el selectivo S&P 500 avanzaba 1,48% y el tecnológico Nasdaq crecía 2,31%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 1,03% y anotaba un nuevo récord en la primera sesión después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo para poner fin a la guerra, tras más de 100 días.

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